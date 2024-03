UOVO SOSPESO ANT, A PASQUA MOLTIPLICA LA SOLIDARIETÀ

A Pistoia il progetto vedrà coinvolti il Consorzio Sociale Comars e la Rsa e il centro diurno del Villone Puccini

PISTOIA. Per il quarto anno consecutivo, Fondazione ANT rinnova il progetto dell’Uovo Sospeso che s’ispira al famoso caffè sospeso napoletano, ma lo declina in versione pasquale dando la possibilità a tante persone (aziende e privati) di raddoppiare la solidarietà. Oltre alla tradizionale campagna delle Uova di Pasqua che si possono ordinare online nella sezione Regali Solidali del sito www.ant.it, con un’offerta minima di 16 euro è possibile anche donare un uovo di cioccolato da 500 gr. al latte o fondente a persone in condizione di fragilità del territorio e contemporaneamente contribuire a sostenere l’assistenza medico-specialistica ANT ai malati di tumore.

A Pistoia, ANT ha coinvolto per il 2024 Il Consorzio Sociale Comars e la RSA e CD del Villone Puccini, che si occupa di anziani. Nello specifico, il Villone Puccini è la struttura più grande del territorio pistoiese e ospita al suo interno una RSA per 66 anziani non autosufficienti, un modulo con posti letto di Cure Intermedie e un Centro Diurno per anziani non autosufficienti. Il personale è fornito dalla Cooperativa locale La Fortezza che fa parte del Consorzio Comars.

La Struttura garantisce assistenza di base alla persona e assistenza infermieristica h24, ma prevede anche un servizio di Fisioterapia e riattivazione funzionale e un servizio di Animazione Socio-Educativa, oltre ai servizi alberghieri (ristorazione, pulizie/sanificazioni, manutenzioni, lavanderia/guardaroba, parrucchiere).

L’obiettivo di ANT è importante perché, attraverso questo piccolo gesto, vuole sensibilizzare la collettività alla tenerezza verso gli anziani, in quanto la vita di oggi porta a dimenticarci il grande patrimonio che essi rappresentano. Le uova saranno portate, qualche giorno prima di Pasqua, nella struttura e donate direttamente ai beneficiari dai volontari ANT e da chiunque voglia condividere questo momento di vicinanza.

«Se c’è una tradizione tutta italiana legata al concetto di solidarietà che meritava di essere rilanciata, è quella delle offerte di cibo ‘sospese’ – ha dichiarato il delegato ANT di Pistoia e Prato, Tiziano Sperandini — perché è il segno di come essere davvero solidali significhi esserlo in modo totalmente disinteressato, anche e soprattutto nei confronti di chi non conosciamo. Con l’Uovo Sospeso offriamo l’opportunità di moltiplicare il valore di un dono speciale che consente a noi di proseguire le attività di assistenza ai malati di tumore sul territorio e contemporaneamente regala un sorriso agli anziani in condizione di fragilità. Specialmente in tempi come questi, la gioia più grande viene dalla condivisione di piccoli ma significativi e concreti momenti di vicinanza».

«Nel periodo pasquale, ANT rinnova il suo impegno solidale, offrendo a tutti noi l’opportunità di condividere gesti di generosità e vicinanza – ha sottolineato Anna Maria Celesti, vicesindaco del Comune di Pistoia e presidente della Società della Salute Pistoiese –.

Il progetto delle Uova Sospese, infatti, porta con sé un alto valore simbolico perché ci pone in ascolto dei bisogni dell’altro, delle persone più fragili, contribuendo a donare loro un sorriso e un gesto di dolcezza, e al contempo assicurando, tramite ANT, assistenza domiciliare ai malati oncologici e ai loro familiari. Questa collaborazione è un esempio tangibile di come la solidarietà possa unire le persone e migliorare la vita di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità».

La dottoressa Elisa Valdambrini, direttrice della RSA e Centro Diurni anziani Villone Puccini ha dichiarato: «Il Consorzio Sociale Comars e tutto il personale della RSA e CD Villone Puccini sono estremamente grati alla Fondazione ANT e alla Dott.ssa Celesti per essere stati scelti come destinatari e beneficiari di questo Progetto che regalerà graditi e meritati momenti di dolcezza ai nostri anziani ospiti.

Il semplice gesto di aprire un uovo di cioccolato o condividere una fetta di colomba pasquale contribuisce a ricreare quella ritualità delle feste che è radicata nei cuori dei nostri anziani e che li fa sentire come a casa propria. Siamo sicuri che anche gli ospiti ed i loro familiari ve ne saranno grati».

Per chi vuole contribuire, sarà possibile ordinare l’Uovo Sospeso chiamando la referente locale Benedetta Leoni al 3451562312 o scrivendo a delegazione.pistoia.prato@ant.it.

Tutti i fondi raccolti andranno a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione ANT.

[comune di pistoia]