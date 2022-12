urna rubata. “IN QUESTO MOMENTO MANUEL È RITORNATO A CASA”

Grazie ad una persona che vuole rimanere anonima l’urna con le ceneri del piccolo Manuel Cianferoni è stata restituita stamani ai genitori. Il ringraziamento della famiglia dopo ore durissime

PISTOIA. È stata ritrovata nella mattinata odierna nelle vicinanze della villetta della famiglia Cianferoni grazie ad una persona che vuole restare anonima l’urna con le ceneri del piccolo Manuel. Una volta recuperata dai poliziotti (fortunatamente era integra) l’urna è stata restituita ai genitori Andrea e Alessia.

Da ieri sera, dopo che era stato lanciato sui social network l’appello dei genitori si era creato un vero tam tam mediatico. Dopo i momenti di paura e di disperazione arriva quello dei ringraziamenti:

“Sono state ore durissime per tutta la famiglia provata da un furto ma sopratutto dal vedersi prelevare in casa la cosa più preziosa che rimane di un figlio. In questo momento Manuel è ritornato a casa” scrive a nome della famiglia Flonaldo Flori.

“Il più grande ringraziamento — aggiunge — va alla Polizia di Stato gentilissimi con Alessia ed Andrea ma sopratutto alla persona che vuole rimanere anonima che ha ritrovato l’urna.

A voi non sappiamo che dire. Siete stati ancora una volta travolgenti e meravigliosi creando un tam tam mediatico bellissimo verso il piccolo Manuel. Manuel non è solo nostro ma di una città intera e questo é l’ennesimo esempio semmai qualcuno avesse lontanamente pensato il contrario. Grazie Pistoia. Grazie a tutti ,l’Amore conta!”.