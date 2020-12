URP, CHIUSO LUNEDÌ E SOSPESI GLI APPUNTAMENTI IN PRESENZA NEL PERIODO FESTIVO

Il 24, 31 dicembre e il 4, 5 gennaio solo tramite telefono, mail e Facebook messenger. Chiusa il 7 dicembre anche l’Anagrafe centrale

PRATO. Lunedì 7 dicembre l’Urp sarà chiuso al pubblico. Per le patenti e le legalizzazioni ci si potrà rivolgere solo su appuntamento alla Prefettura di via Cairoli 27 e per i servizi relativi all’Ausl Toscana Centro si potrà contattare lo 055 545454 o consultare il sito www.uslcentro.toscana.it .

Sospesi gli appuntamenti in presenza anche il 24 e 31 dicembre e il 4 e 5 gennaio ma si potrà contattare l’Urp tramite telefono, mail e Facebook messenger.

Lunedì 7 dicembre rimarrà chiusa anche l’Anagrafe centrale di piazza Cardinale Niccolò 13 (per informazioni http://www2.comune.prato.it/indirizzario/anagrafe/archivio9_5_23_112_12.html).

Urp

Corso Mazzoni 1 (ingresso Piazza del Comune 9)

telefoni: 0574 1836096 – 1836013 – 800 058850 – 0574 1836099

e-mail: urpmultiente@po-net.prato.it oppure “Comune Ti Scrivo”

Facebook messenger: pagina “Comune di Prato”

[np – comune di prato]