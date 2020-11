URP SU APPUNTAMENTO E COME AVERE INFORMAZIONI

Tutti i canali portano all’Urp

PRATO. Anche nel periodo di Emergenza Covid-19 l’Urp multiente continua a garantire il servizio di comunicazione ed informazione ai cittadini attraverso vari canali.

Da domani lunedì 9 novembre è possibile accedere allo sportello solo con appuntamento (prenotabile per telefono, online dal sito del Comune di Prato, tramite App UFirst o attraverso gli altri canali di contatto dell’ufficio) rispettando le misure di sicurezza (ingresso regolamentato, obbligo di indossare la mascherina e detergersi le mani con soluzione idroalcolica, mantenere la distanza).

L’orario dell’ufficio rimane invariato, dal lunedì al venerdì ore 9-13.

Il servizio di informazione e comunicazione ai cittadini prevede poi vari canali indiretti, utili per una risposta immediata oltre che per l’eventuale prenotazione di un appuntamento di persona nel caso in cui il primo contatto non sia stato sufficiente ad ottenere la risposta completa:

telefoni: 0574 1836096 – 1836013 – 1836099 – 800 058850

e-mail: urpmultiente@po-net.prato.it oppure Comune Ti Scrivo

facebook messenger: pagina Comune di Prato dalla quale è possibile inviare messagg.

[comune di prato]