usd olimpia. DOPO DUE ANNI DI SOSTA TORNA IL “TORNEO DELLA PACE”

Due gli appuntamenti in programma: il 25 aprile e il Primo Maggio. Sono 30 le società partecipanti

QUARRATA. [a.b.] Dopo dopo due anni di sosta causa pandemia quest’anno l’Usd Olimpia torna ad organizzare, con il patrocinio del Comune di Quarrata, il Torneo della Pace che comprenderà le categorie degli Esordienti (2009 e 2010), dei Pulcini (2011 e 2012) e dei Piccoli Amici (2013 e 2014).

Il torneo si svolgerà nelle giornate del 25 Aprile e del 1 Maggio presso gli impianti dello stadio Raciti e del campo Bennati.

Al “Raciti” (in via Trento 94) si disputeranno le gare delle categorie 2009-2010-2013 e 2014 mentre il campo sportivo Luca Bennati di via Vecchia Fiorentina 2° Tronco 25 ospiterà gli incontri delle categorie 2011 e 2012.

Al torneo 2022 hanno aderito trenta società.

Giunto alla quindicesima edizione il torneo della Pace è organizzato dalla scuola calcio “Federico Patania”, una delle più importanti realtà calcistiche nel pistoiese testimoniato dal gran numero di bambini e ragazzi che hanno scelto le strutture dell’Usd Olimpia per fare sport.

La società vanta 280 tesserati, dalla Terza Categoria ai Piccoli Amici disputando campionati regionali nelle categorie Allievi e Giovanissimi. In questa stagione è parte attiva del progetto Area di Sviluppo Territoriale Figc per le province di Prato e Pistoia.

Da due anni la società ha acquisito anche la gestione dello stadio comunale Raciti, impianto sportivo principale della città che sarà presto al centro di un importante progetto di riqualificazione che lo renderà un gioiello del territorio pistoiese.

Info: 0573-736088 -Cell.393/9148818 oppure segreteria@olimpiacalcioquarrata.it