UTILIZZA UN CONTRASSEGNO INVALIDI FALSO: INDIVIDUATO E SANZIONATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE

Denunciata per uso di atto falso una donna sessantenne, figlia dell’avente diritto

PISTOIA. Nel centro storico prosegue l’attività di controllo sull’utilizzo corretto dei contrassegni invalidi perché non ne sia fatto un uso distorto da chi non ne ha diritto.

Nel fine settimana, durante il servizio in via della Costituzione, gli agenti della Polizia Municipale di Pistoia hanno individuato un’autovettura che esponeva un tagliando parzialmente illeggibile e che era in sosta su uno stallo disabili “personalizzato”.

Durante gli accertamenti sul posto è arrivata l’utilizzatrice del mezzo, una donna residente fuori città che, su richiesta, ha consegnato il contrassegno per la verifica. È stato, così, possibile accertare che si trattava di un’esemplare falso (copia di un tagliando regolarmente rilasciato), plastificato e ben fatto, che riportava sia l’indicazione dell’ente che lo aveva rilasciato sia la foto della persona invalida, subito contattata, che in realtà si trovava a casa, fuori comune. Gli agenti hanno proceduto, dunque, al sequestro del contrassegno.

Per la donna sessantenne, figlia dell’avente diritto, è scattata la denuncia per “uso di atto falso” e il deferimento all’Autorità Giudiziaria. Inoltre, le è stato contestato l’”utilizzo improprio di stallo riservato a persona invalida avente diritto”, sanzione prevista dal codice della strada.

[comune di pistoia]