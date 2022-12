Il sindaco Dino Cordio: “Un progetto che offre occasioni di incontro e socializzazione”

UZZANO. Riparte il progetto di socializzazione per anziani presso il centro Polivalente Amina Nuget di Uzzano.

Grazie alla sinergia tra l’Amministrazione comunale di Uzzano e la Società della Salute della Valdinievole riparte il Progetto Anziani presso il Centro Polivalente Amina Nuget volto a promuovere attività di socializzazione per questa fascia di popolazione, attraverso momenti di svago e di condivisione e con esperienze propositive e dinamiche.

La programmazione delle attività, con cadenza mensile, sarà organizzata in collaborazione con una cooperativa sociale che metterà a disposizione un operatore/animatore.

Dal 9 novembre quindi tutti i venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 si potrà condividere insieme tante esperienze, passando dei momenti piacevoli e facendo anche nuove attività di natura ricreativa, informativa e sociale.

Domenica 23 dicembre e il 6 gennaio si giocherà a tombola, un modo per stare in compagnia e farsi gli auguri per delle serene festività natalizie.

“Possiamo finalmente ripartire con questa importante attività —sostiene il Sindaco di Uzzano Dino Cordio – un progetto che offre occasioni di incontro e socializzazione per la terza età che è una ricchezza per tutte le età.

Ringrazio la Società della Salute per aver garantito la ripresa di questa esperienza dopo il periodo emergenziale del Covid. Ringrazio — conclude Cordio – anche i volontari che hanno sempre supportato questo progetto con entusiasmo”.

