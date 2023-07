VA IN ARCHIVIO LA 43ª EDIZIONE DEL PISTOIA BLUES FESTIVAL

A chiudere la manifestazione il cantante irlandese Damien Rice

PISTOIA. Chiusura con toni morbidi per la 43ª edizione del blues. Il cantante irlandese Damien Rice ha deliziato la folla presente in piazza Duomo con le sue composizioni.

Diciamo che non ha certo aiutato i fotografi a svolgere il proprio lavoro, poichè ha ideato luci basse, e preteso di avere i professionisti dell’obiettivo lontano dal palco, in fondo alla piazza, rendendo così quasi impossibile avere immagini decenti dell’artista.

Ma queste attenzioni non hanno impedito che gran parte del pubblico usasse i cellulari per foto e video, perseverando questa brutta abitudine tutta italiana di costringere chi ha pagato un biglietto a gustarsi il cellulare del proprio vicino, impegnato magari in una diretta facebook.

Va in archivio quindi l’adizione numero 43 del festival blues e come sempre ha accontentato tanti e scontentato altrettanti, come vuole la tradizione.

Tante emozioni e sfaccettature diverse secondo noi, e la musica è emozione, senza limitazioni di genere.

Viva la musica live!

[Gianluca Risi]