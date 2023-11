Il sindaco Calamai: “In questo momento così difficile è fondamentale tutelare la salute e fare prevenzione”

MONTEMURLO. Martedì 14 novembre sarà possibile ricevere la vaccinazione “antitetanica” gratuita anche a Montemurlo.

L’appuntamento dalle ore 14 alle 16 in via Scarpettini, 370 all’interno della Misericordia di Oste. Si tratta di una seduta straordinaria di vaccinazioni antitetaniche, disposta per gli abitanti delle aree colpite dall’alluvione e per i soccorritori che numerosi stanno lavorando in queste zone e sono perciò particolarmente esposti al rischio.

I servizi di igiene pubblica del Dipartimento della prevenzione offrono gratuitamente e senza prenotazione la vaccinazione “antitetanica” (dTp), sia come ciclo primario che per l’eventuale richiamo che va effettuato ogni 10 anni.

«Tutte le istituzioni insieme per dare sostegno alla popolazione- conclude il sindaco Calamai- In questo momento così difficile è fondamentale tutelare la salute e fare prevenzione».

