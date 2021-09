VACCINAZIONE PER 191 RAGAZZI CON IL CAMPER DELLA REGIONE #GIOVANISIVACCINANO

Le prossime tappe nella Montagna pistoiese e a Serravalle pistoiese

PISTOIA. Vaccinazione per 191 ragazzi con il Camper vaccinale della Regione #GiovaniSìVaccinano. Il mezzo mobile allestito per la somministrazione delle dosi che immunizzano contro il coronavirus lo scorso fine settimana ha iniziato il suo viaggio nell’area pistoiese registrando successo.

A Monsummano Terme sabato scorso le vaccinazioni sono state 48, domenica nella sosta in località Chiazzano e nel centro di Pistoia le dosi somministrate sono state rispettivamente 42 e 35 e a Quarrata si sono vaccinati altri 66 cittadini in piazza Risorgimento in occasione dei festeggiamenti patronali.

Nei prossimi giorni il Camper farà tappa a San Marcello Pistoiese il 15 settembre dalle ore 15 alle 19, nel parcheggio antistante ex Maeba e a Sambuca Pistoiese il 16 settembre dalle ore 15 alle 19, nel parcheggio pubblico in località Ponte della Venturina.

Il 20 settembre sarà a Serravalle Pistoiese, in località Casalguidi, dalle ore 16 alle 20 presso via Forti (tra la palestra e il campo da tennis).

Il Camper, come ha sottolineato il Presidente della Regione Giani, ha l’obiettivo di vaccinare contro il coronavirus “il maggior numero di persone possibili e nel minor tempo possibile”.

All’interno il mezzo è allestito per la somministrazione dei vaccini anti-Covid-19 e per chi è interessato non è necessaria alcuna prenotazione: basterà presentarsi alla postazione mobile e aspettare il proprio turno.

Le vaccinazioni saranno effettuate dal personale sanitario dell’Azienda Sanitaria. Nella giornata di ieri in modalità “open day” sono invece stati 220 gli accessi a “La Cattedrale” e 82 a “San Biagio”, i due Hub della zona distretto pistoiese.

[asl toscana centro]