vaccino covid. DA OGGI LE PRENOTAZIONI PER I CAREGIVER, I FAMILIARI E CONVIVENTI DI SOGGETTI FRAGILI

Riceveranno un sms con il codice a 8 cifre per prenotare il proprio appuntamento

FIRENZE. [a.b.] A partire da oggi i familiari/conviventi/caregiver delle persone ad elevata fragilità registrate sul portale, e per i quali è prevista la vaccinazione in base alle tabelle del Ministero della Salute, riceveranno un sms con il codice a 8 cifre per prenotare il proprio appuntamento. L’invio verrà effettuato a partire dei caregiver dei soggetti fragili già vaccinati.

Lo ha annunciato ieri il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in un post su facebook.

Per il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo si trattava di una priorità. La questione della immunizzazione dei fragili ma anche di chi si prende cura di loro e delle persone anziane era stata discussa anche in commissione Sanità

“Un’altra questione – ha commentato il consigliere regionale Marco Niccolai — su cui sono stato (giustamente) sollecitato da tanti trova una soluzione”.