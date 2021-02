vaccino covid. POSSIBILI ASSENZE DEGLI INSEGNANTI, IL DIRIGENTE SCOLASTICO: POTREMMO ESSERE COSTRETTI A RIMANDARE A CASA GLI ALUNNI”

Il professor Luca Gaggioli (Istituto comprensivo Bonaccorso da Montemagno di Quarrata) si appella ai genitori

QUARRATA. “È possibile che domani ci possano essere più assenze del solito tra gli insegnanti e che saremo costretti a contattare le famiglie per riprendere i loro figli”.

L’annuncio, di pochi minuti fa è a firma del dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Bonaccorso da Montemagno che su facebook e attraverso gli altri canali social si è rivolto direttamente alle famiglie.

Il motivo? La vaccinazione anti covid a cui si sono sottoposti nel fine settimana gli insegnanti.

“Molti – scrive Gaggioli – hanno riportato piccoli effetti collaterali tra cui la febbre. È quindi possibile che domani ci possano essere più assenze del solito tra gli insegnanti. In questo momento non siamo in grado di determinare quante saranno e speriamo di riuscire a coprirle come sempre”.

Il rischio ventilato però è che le assenze possano essere un numero “molto superiore al solito” tale da non poter essere gestito dalla scuola stessa.

“Purtroppo – spiega ancora il professor Gaggioli – questo anno non abbiamo la possibilità di dividere i bambini nelle altre classi e rimandarli a casa è l’unica possibilità che abbiamo in caso di troppe assenze tra gli insegnanti” “Speriamo di riuscire comunque – conclude – a far partire la settimana in modo regolare per tutti”.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]