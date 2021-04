VACCINO, PORTALE APERTO DA VENERDÌ 30 APRILE PER GLI OVER 70

Raggiunta la più alta copertura vaccinale over 80 con prima dose. La Regione avvia dal prossimo maggio la programmazione mensile delle vaccinazioni. In arrivo 8.910 vaccini AstraZeneca, 15.730 Moderna e 128.700 Pfizer, quasi tutti già prenotati per la somministrazione delle prime dosi e per i richiami

FIRENZE. Procede la campagna di vaccinazione per gli over 70, ovvero per le persone nate dal 1941 al 1951, che non hanno ancora compiuto 80 anni. È in programma l’apertura del portale venerdì 30 aprile prossimo per prenotare la vaccinazione da maggio 2021 senza click day.

La task force regionale, al lavoro per accelerare la vaccinazione delle categorie, ritenute dal Governo prioritarie sulla base dell’età e della patologia, si riunirà domani, martedì 27 aprile, nella sede della presidenza, in Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, per limare gli ultimi aspetti organizzativi, finalizzati ad avviare dal prossimo maggio la programmazione mensile delle vaccinazioni, a partire dagli over 70.

Il 92,45% degli over 80 toscani ha ricevuto la prima dose di vaccino. La task force, attivata dalla Regione Toscana per raggiungere la più elevata copertura vaccinale possibile delle persone con più di 80 anni entro il 25 aprile con la somministrazione della prima dose, ha dato esito positivo.

Alle ore 17 di oggi, 26 aprile, sono, infatti, 289.874 gli over 80, che hanno ricevuto la prima dose Pfizer, a fronte di poco più di 300mila ultraottantenni, che, stando a dati Istat, vivono in Toscana: rispetto ai valori Istat il commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, ha stimato una riduzione del 10% circa, a livello nazionale, per una serie di oggettive motivazioni, condivise nel corso di una riunione tecnica con i rappresentanti istituzionali di tutte le Regioni italiane.

“La Toscana — dichiara il presidente Eugenio Giani — è tra le Regioni con la più alta copertura vaccinale d’Italia fra gli over 80. Al dato statistico, relativo al numero totale degli over 80 che vivono in Toscana, abbiamo applicato l’indicazione sul 10%, come indicato dal commissario Figliuolo per motivi ragionevolmente comprensibili.

Tra la popolazione ultraottantenne ci sono persone che non possono vaccinarsi per la gravità della loro patologia o perché sono ricoverate in reparti Covid o perché purtroppo non ci sono più o semplicemente perché hanno espresso la volontà di non volersi vaccinare.

Nonostante questo, l’adesione alla campagna di vaccinazione, che è su base volontaria, è stata molto elevata, grazie anche alla strettissima collaborazione con i medici di medicina generale e ai canali aggiuntivi, che abbiamo attivato con il coinvolgimento diretto della protezione civile, del volontariato e delle aziende sanitarie, rendendo possibile la prenotazione sul portale online, la vaccinazione a domicilio, l’accesso libero agli hub senza prenotazione e il servizio telefonico di prenotazione tramite il numero verde 800117744.

Il nostro prossimo obiettivo è rendere immuni al Covid tutti i nostri ultra anziani entro metà maggio con i richiami. Non ci fermeremo fino a quando non saranno messi tutti in sicurezza. Per quanto riguarda gli over 70 siamo nella media nazionale — conclude il presidente —. Quando anche questa fascia di età, insieme a quella degli estremamente vulnerabili, sarà sufficientemente vaccinata, apriremo ad altre classi anagrafiche e potremo farlo sempre più rapidamente con l’arrivo di maggiori vaccini”.

Attualmente su 289.874 over 80 che hanno ricevuto la prima dose, gli anziani a cui è stato inoculato anche il richiamo sono 156.013, come riportato sul portale regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it/, aggiornato in tempo reale.

Nel frattempo, come da indicazioni nazionali, la Toscana prosegue con la vaccinazione delle persone a elevata fragilità e degli over 70, che rientrano nelle categorie prioritarie per età e patologia, confidando nelle nuove forniture di vaccino, che vengono distribuite tendenzialmente ogni settimana.

Da oggi, 26 aprile, al 2 maggio sono intanto attese 8.910 dosi di AstraZeneca, 15.730 di Moderna e 128.700 di Pfizer, quasi tutte già prenotate per la somministrazione delle prime dosi e per i richiami.

A breve partirà la nuova modalità organizzativa, che prevede la programmazione mensile della vaccinazione degli over 70, senza più click day.

[toscana notizie]