vaiano. AL COMUNE IL PREMIO ELoGE PER LA GOVERNANCE DAL CONSIGLIO D’EUROPA

Il sindaco Bosi: “Il marchio d’eccellenza è un premio per tutta la comunità”

VAIANO. Non è mancata un pò d’emozione al sindaco di Vaiano, Primo Bosi, quando sabato mattina a Milano ha ritirato — insieme a 39 sindaci giunti da tutta Italia — il premio EloGE, riconoscimento europeo destinato alle amministrazioni locali che hanno seguito un percorso per la governance d’eccellenza.

“È un premio per il Comune di Vaiano che riconosce il buon governo e corona un lungo lavoro — commenta il sindaco — è un riconoscimento a tutti i dipendenti che si sono impegnati, ai cittadini che hanno partecipato al percorso e a tutta la comunità di cui non posso che essere orgoglioso”.

La cerimonia, che si è svolta nella sala del consiglio regionale della Lombardia, conclude un percorso che è iniziato quando il Comune di Vaiano è stato selezionato per partecipare al programma europeo ELoGE, promosso dal Consiglio d’Europa e da AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) durante il semestre dalla Presidenza Italiana del Consiglio d’Europa.

ELoGE è uno strumento per i Comuni per comprendere i propri punti di forza e di debolezza e per avviare azioni al fine di affrontare quest’ultime nel modo più efficiente ed efficace.

Alla selezione è seguito un impegnativo cammino di formazione e informazione — con la guida degli esperti di AICCRE e dell’Istituto di sociologia internazionale di Gorizia — che aveva come obiettivo la massima diffusione e applicazione dei dodici principi europei di buona governance: partecipazione civica, rappresentanza, corretto svolgimento delle elezioni, ricettività, efficienza ed efficacia, apertura e trasparenza, stato di diritto, comportamento etico, competenza e capacità, innovazione e apertura al cambiamento, solidità nella gestione finanziaria, diritti umani, diversità culturale e coesione sociale, responsabilità.

Il Comune è stato coinvolto attivamente con lo scambio di buone pratiche per rafforzare la rete di ELoGe, il potenziamento delle relazioni e la collaborazione con i cittadini.

Sabato a Bosi è stato consegnato un dodecaedro di cristallo dove, su ciascuna faccia, è inciso uno dei 12 Principi del Buon Governo Democratico.

[comune di vaiano]