vaiano. AMMINISTRATIVE, AGOSTINELLI SI CANDIDA A SINDACO

“A disposizione del territorio per favorirne il rilancio”

VAIANO. Guiderà una lista civica composta da cittadini e imprenditori: “Le priorità sono infrastrutture, rilancio del centro, favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, dialogo con le attività imprenditoriali, e rendere il territorio appetibile anche per i giovani”

La corsa alle elezioni amministrative 2024 a Vaiano conta sul primo candidato sindaco. Si tratta di un nome civico, quello di Silvano Agostinelli, che andrà a comporre una lista nella quale sarà affiancato da cittadini e imprenditori di Vaiano ispirati dal civismo e con un forte radicamento sul territorio.

La decisione arriva dopo una serie di sollecitazioni provenienti da compaesani de La Briglia e di Vaiano che da settimane chiedevano la scesa in campo di Agostinelli. Alla fine quest’ultimo ha sciolto ogni riserva e ha deciso di lanciare la proprio candidatura a sindaco di Vaiano.

Il nome della lista e il logo saranno successivamente annunciati, ma intanto a parlare per Agostinelli è il suo curriculum politico e professionale.

Da oltre un decennio è infatti anima del movimento civico La Città per Noi, dal 2012 è Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti professionali, con provvedimento firmato da Giorgio Napolitano e controfirmato da Silvio Berlusconi. Figlio di un deportato a Mauthausen, Agostinelli è un imprenditore nel ramo del benessere ed esperto di cultura tanto da essere stato nominato nel consiglio d’amministrazione del Museo del Tessuto di Prato.

“Gli ultimi avvenimenti che hanno colpito il territorio di Vaiano, su tutti l’alluvione e le successive mancanze da parte dell’amministrazione comunale nel gestire la ripartenza, hanno portato sempre più cittadini a chiedermi un impegno preciso in vista delle amministrative di giugno – dice Agostinelli —. Ci ho pensato in maniera molto attenta, valutando anche quello che poteva essere il mio contributo al territorio, e alla fine ho deciso di mettermi a disposizione del paese per potere sostenerne il rilancio dopo un periodo terribile che io stesso ho vissuto in prima persona, essendomi ritrovato con la casa completamente allagata”.

Il programma elettorale di Agostinelli verrà scritto nelle prossime settimane assieme alle decine di vaianesi che hanno deciso di sostenerne la candidatura a sindaco. Gli impegni centrali comunque saranno quelli che storicamente il territorio richiede: la riqualificazione della 325 al cui attuale assetto Agostinelli era contrario già nel 1994 con un’apposita battaglia in Regione Toscana.

Poi il rilancio del centro di Vaiano, un impegno specifico a fianco delle attività artigianali, commerciali e industriali per favorire la permanenza di quelle esistenti e l’apertura di nuove così da creare posti di lavoro, e infine un’attività mirata per rendere il paese più appetibile per i giovani.

“Al di là dei temi che sono sotto gli occhi di tutti – aggiunge Agostinelli —, il simbolo del cattivo governo del territorio da parte delle ultime amministrazioni comunali è il palazzo comunale. Un immobile con un’entrata fatiscente, non a norma per i disabili, e non all’altezza di un paese come quello di Vaiano. Un pessimo biglietto da visita per il territorio”.

Infine un riferimento alle trattative in atto da mesi nei vari partiti del territorio. “Il nostro sarà un movimento civico – conclude Agostinelli —, che non si preclude il dialogo con tutti coloro che vogliono il bene di Vaiano e che vogliono portare idee, progettualità e impegno per rilanciare il nostro paese”.

[stefano de biase]