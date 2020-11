vaiano. ANCHE PER IL 2020 L’ACQUA DEL SINDACO ARRIVA NELLE SCUOLE

In corso la distribuzione gratuita delle borracce agli studenti sul territorio

VAIANO. L’emergenza sanitaria in corso non ferma il progetto “L’acqua del Sindaco arriva nelle scuole”. È in corso in questi giorni la consegna sul territorio dei 45 Comuni dove Publiacqua gestisce il servizio idrico integrato delle borracce ai bambini di prima elementare.

Uno dei Comuni interessati, come già lo scorso anno, è Vaiano.

I NUMERI DEL PROGETTO

Per l’anno scolastico in corso Publiacqua distribuirà a Vaiano 90 nuove borracce dotate del tappo tradizionale ma anche di un tappo antigoccia. Queste vanno ad aggiungersi alle borracce donate l’anno passato (105 a Vaiano e complessivamente oltre 13.000 ai nuovi studenti di prima elementare del territorio dei 45 Comuni dove Publiacqua gestisce il servizio idrico integrato) ed a quelle che gli altri Comuni del territorio stanno anch’essi distribuendo per l’anno scolastico in corso come prezioso supporto agli studenti, alle famiglie ed alle scuole stesse in un 2020 complicatissimo.

