vaiano. APPELLO BIPARTISAN PER LA VACCINAZIONE ANTI COVID

Giunta e consiglieri ci mettono la faccia: manifesti e campagna on line

VAIANO. Un appello bipartisan convinto viene lanciato a Vaiano dal sindaco con tutti i componenti della giunta, dai capigruppo di maggioranza e minoranza con il consiglio comunale al completo per dire che la vaccinazione è fondamentale per sconfiggere il Covid 19.

“Vaccino, a Vaiano ci mettiamo la faccia: la vaccinazione ha un ruolo importante nella lotta con il virus”, è lo slogan prescelto.

Non c’è voluto molto per raggiungere un accordo ed è bastata qualche riunione per mettere a punto l’appello che sarà diffuso con diverse modalità, a partire da quella on line attraverso sito e social istituzionali. Saranno stampati anche manifesti e locandine da diffondere su tutto il territorio: dagli studi medici ai luoghi più frequentati come gli esercizi commerciali.

Con l’appello — slogan ci mettono la faccia — con tanto di foto — il sindaco Primo Bosi con i capigruppo Gualberto Seri (Lista Vaianesi) e Stefano Vaiani (Centrosinistra per Vaiano).

E poi il vicensindaco Marco Marchi con gli assessori Beatrice Boni, Giulio Bellini e Fabiana Fioravanti, i consiglieri Gabriele Di Vita, Matteo Grazzini, Mila Macchi, Elena Magnolfi, Chiara Martini, Matteo Missori, Carolina Rosiello, Elena Salimbeni, Fabrizio Scatizzi e Samuele Zoppi.

[comune di vaiano]