vaiano. CONTABILITÀ AMBIENTALE POSITIVA GRAZIE AGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI PUBBLICI

Efficienza energetica, illuminazione pubblica a tutto Led. Marchi: “Millecento lampade sostituite e consumi più che dimezzati”

VAIANO. La campagna per l’efficienza energetica condotta dal Comune di Vaiano segna una nuova importante tappa. Nei prossimi giorni saranno condotti interventi per la sostituzione di oltre 200 corpi illuminanti a Vaiano (via del Mulinaccio, via dell’Apparita e via Berlinguer) e in tutta la frazione di Schignano.

Il risparmio energetico annuo sarà del 60%: si passa da un consumo di 301 a 120 KWH e da una potenza assorbita di 35 a 14 KW.

“Porteremo a millecento, su un totale di milleottocento, le lampade a Led del sistema di illuminazione pubblica, in questo modo raggiungiamo l’importante obiettivo di ridurre la bolletta energetica che risulta più che dimezzata sul fronte del consumo”, sottolinea Marco Marchi, vicensindaco con deleghe a Patrimonio e Ambiente.

Il piano del Comune per il Led vede un impegno economico di circa 90 mila euro, coperto grazie all’attivazione di risorse del Governo. Accanto al risparmio energetico e al ridotto impatto ambientale c’è il vantaggio della maggior durata del sistema Led: le lampade a vapori di mercurio o al sodio ad alta pressione hanno una durata che oscilla tra le 12 mila e le 20 mila ore, quelle a Led da 50 mila a 80 mila

La contabilità ambientale del Comune di Vaiano si caratterizza per numeri decisamente positivi anche grazie agli interventi condotti negli ultimi tre anni che hanno portato alla realizzazione di impianti di riscaldamento a metano negli uffici pubblici e nelle scuole, a partire dall’istituto Bartolini.

Vaiano è stato il primo Comune della Toscana certificato Clima Silver dall’European Energy Award, sistema europeo di gestione energetica di qualità e di certificazione per i Comuni e le Regioni.

A oggi sono circa 1.400 i comuni in tutta Europa che partecipano a questo programma.

[comune di vaiano]