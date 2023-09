vaiano. CPAP, BENEDETTO IL NUOVO LABARO IN BADIA

Il Comitato Provinciale Area Pratese parteciperà al prossimo Corteggio Storico pratese

PRATO — VAIANO. Ieri venerdì 1 settembre è stata officiata in Badia a Vaiano la benedizione del nuovo labaro del Comitato Provinciale Area Pratese, in vista della partecipazione dello stesso comitato al corteggio storico pratese dell’8 settembre.

“Abbiamo scelto Vaiano per la benedizione del nostro labaro, per sottolineare che il CPAP non è solo Prato ma anche la sua Provincia e la sua area che va ben oltre la provincia stessa”, ha detto Fabio Nesti, Presidente dell’associazione.

Nel Corteggio Storico pratese, la delegazione del Comitato Provinciale Area Pratese, con la propria insegna sarà collocata in sfilata subito dopo la delegazione della Provincia di Prato, coadiuvata da figuranti del Gruppo Storico di Montemurlo.

“Ringrazio il parroco di Vaiano, Don Marco Locati per la disponibilità accordataci nel tenere questo atto di benedizione per noi così importante, in una chiesa così fortemente iconica del territorio pratese”, conclude Nesti.

