vaiano. DA IERI CONSEGNA DELLE MASCHERINE PORTA A PORTA

Bosi e Marchi: “Grazie ai volontari, ne distribuiremo 15 per ogni famiglia”

VAIANO. Il Comune di Vaiano, con l’intervento del Gruppo Comunale di Protezione civile, ha iniziato ieri mattina la distribuzione porta a porta di 63 mila mascherine, una busta da 15 per ciascuno dei circa 4.200 nuclei familiari.

“Ringraziamo il Gruppo di Protezione civile con tutti i volontari e le diverse associazioni che con la generosità di sempre si sono messe a disposizione— affermano il sindaco Primo Bosi e il vicesindaco Marco Marchi – nei condomini verranno consegnate direttamente a chi si trova in casa, a chi non c’è verrà lasciato un avviso per poterle ritirare successivamente.

Questo per evitare che a qualcuno vengano a mancare”.

[comune di vaiano]