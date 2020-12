vaiano. DALLA BIBLIOTECA ALLA SCUOLA, DONATI 53 LIBRI ALLl’ ISTITUTO COMPRENSIVO BARTOLINI

L’assessore Fioravanti: “Collaborazione che valorizza riuso, cultura e lettura”. E domani sabato su Google Meet c’è la lettura animata promossa dalla Basaglia

VAIANO. I libri non vanno in pensione e hanno sempre qualcosa da dire. Per promuovere la cultura del riuso e contribuire alla valorizzazione della lettura l’assessore alla Scuola del Comune di Vaiano, Fabiana Fioravanti, ha consegnato all’Istituto comprensivo Bartolini cinquantatre volumi per bambini e ragazzi provenienti dalla Biblioteca Comunale Basaglia che sta conducendo un intervento periodico di aggiornamento e riordino dei volumi.

“Una buona pratica e un esempio di collaborazione tra istituzioni che si occupano dell’integrazione di cultura, educazione e didattica mettendo al primo posto bambini e ragazzi”, sottolinea Fioravanti.

Intanto la biblioteca Basaglia prosegue con la promozione delle sue attività natalizie dedicate ai più piccoli sulle piattaforme on line. Domani sabato 12 dicembre è prevista una lettura animata in diretta video per i bambini dai 4 ai 9 anni e per le loro famiglie.

Sono programmati due appuntamenti: alle 10.30 e alle 16. È di scena Buon Natale, lupo!, una divertente e paurosa passeggiata tra boschi e foreste alla ricerca di storie non certo scontate, dove niente è come sembra e le sorprese sono dietro ogni cespuglio.

L’iniziativa è curata dall’Associazione Allibratori. Gli appuntamenti sono programmati su Google Meet.

[comune di vaiano]