vaiano. EVACUATI OTTO NUCLEI FAMILIARI IN LOCALITÀ CAMINO

Evacuate anche otto famiglie che stanno ai piani terra di un condominio in località Camino, a Vaiano: l’eventuale scivolamento della frana sul Bisenzio può causarne l’allagamento

VAIANO. Si monitora con attenzione in queste ore l’evoluzione di un movimento franoso in località Camino, nel comune di Vaiano. Qui una frattura ha investito l’enorme muro in cemento che sostiene il tratto collinare che insiste sul fiume Bisenzio, dove c’è anche il percorso della ciclabile.

In pratica il rischio è che il muro scivoli sul fiume provocando, in caso di piena per le piogge abbondanti, l’allagamento dell’area circostante.

Per questo il sindaco di Vaiano, Primo Bosi, oggi pomeriggio, in via precauzionale, ha emesso un’ordinanza che prevede l’evacuazione delle persone che abitato nei piani interrati, nei seminterrati e nei piani terra e che non abbiano la possibilità di salire ai piani superiori. Si tratta di un provvedimento che interessa otto nuclei familiari che, se necessario, saranno accolti in albergo.

[comune di vaiano]