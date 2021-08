vaiano. FARMACIA COOPERATIVA, È PARTITO IL PUNTO DI VACCINAZIONE

Appello del sindaco Primo Bosi: “Chi non lo ha ancora fatto può vaccinarsi adesso”

VAIANO. È già operativo il punto vaccinazioni alla Farmacia cooperativa di Vaiano. L’operazione vaccinazione in farmacia è partita all’inizio della settimana per gli over sessanta con il Janssen di Johnson&Johnson che viene somministrato in unica dose.

“Con la prossima settimana avvieremo la somministrazione anche del vaccino Pfizer per chi ha più di dodici anni — annuncia il dottor Ivano Bicchi direttore della Farmacia cooperativa di Vaiano — avremo a disposizione ventiquattro dosi settimanali, al servizio si accede prenotando direttamente in farmacia o per telefono, senza passare dal portale regionale”.

Orari e modalità di vaccinazione vengono comunicati al momento della prenotazione.

Intanto il sindaco di Vaiano, Primo Bosi, lancia un nuovo appello per invitare i cittadini di tutte le età a vaccinarsi. “Il vaccino è l’arma più potente che abbiamo a disposizione per combattere il Covid, è uno strumento formidabile per proteggere noi stessi e le persone che ci stanno più a cuore — sottolinea Bosi — chi non si è Iancora vaccinato può utilizzare facilmente l’opportunità della somministrazione in farmacia senza ricorrere a procedure che per qualcuno possono risultare più complicate”.

La farmacia di Vaiano resterà aperta tutto il mese di agosto e la procedura da seguire per vaccinarsi è semplicissima. Si può prenotare via telefono, chiamando il numero 0574 989166, oppure recandosi direttamente in via Braga 250. I farmacisti prima della somministrazione verificano eventuali allergie o particolari situazioni di fragilità.

Nel territorio di Vaiano anche la Farmacia della Briglia è mobilitata per la somministrazione dei vaccini. Anche in questo caso basta telefonare al numero 0574 984822 oppure recarsi direttamente in farmacia, in via dei Cernitori. La farmacia resterà aperta anche in agosto sospendendo l’attività soltanto dal 16 al 21.

[comune di vaiano]