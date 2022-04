vaiano. IL COMUNE RICORDA CAROLINA. BOSI: “RESTERÀ CON NOI, AL SUO POSTO”

Giovedì 21 aprile solenne seduta per commemorare la consigliera

VAIANO. La morte della giovane consigliera comunale Carolina Rosiello ha colpito profondamente tutta la comunità di Vaiano. “Continuerà a essere presente ancora in qualche modo in consiglio, proprio per non dimenticare il suo coraggio e la sua grande generosità che abbiamo il compito di custodire e ricordare — annuncia il sindaco Bosi — all’assemblea consiliare proporrò di lasciare per tutto il mandato la sua sedia vuota, è il posto di Carolina e tale deve restare”.

Intanto è già in programma la solenne commemorazione di Carolina Rosiello che si terrà nel corso della seduta del consiglio comunale di giovedì 21 aprile.

[comune di vaiano]