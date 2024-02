vaiano. LA PROSSIMA SETTIMANA RIAPRE VIA FRATELLI ROSSELLI

Soluzione amovibile con una passerella in acciaio

VAIANO. A Vaiano ha trovato una soluzione provvisoria, ma comunque efficace, una delle situazioni più complesse che si sono venute a verificare dopo l’alluvione, quella del torrente Trescellere nella centrale via Fratelli Rosselli, dove nei primi giorni della prossima settimana verrà ripristinata in via provvisoria la circolazione a senso unico alternato.

“Ringrazio tutti i cittadini per la pazienza dimostrata sono ben consapevole che i disagi sono stati tanti ma assicuro che, con il Genio civile e i tecnici, ci siamo impegnati per trovare la soluzione più adeguata”, sottolinea il sindaco Primo Bosi.

Il Comune, con il Genio civile della Regione Toscana, ha dovuto affrontare il ripristino dell’area di attraversamento della viabilità dove scorre il torrente precedentemente tombato che la sera del 2 novembre scorso è praticamente esploso all’interno dell’edificio industriale che si affaccia sulla strada.

Per dare soluzione al problema — dopo aver riportato il torrente in alveo — è stata scelta una soluzione amovibile, in pratica la collocazione di una passerella —ponte in acciaio, in modo da non effettuare successivi scassi della sede stradale al momento dell’adozione della soluzione definitiva che deve essere studiata in accordo con gli uffici preposti della Regione Toscana.

In pratica verrà posizionata una struttura che in questo momento è in lavorazione in un’officina specializzata e che una volta rimossa potrà essere riutilizzata in altre situazioni di emergenza. In questi giorni sono in corso i lavori per preparare l’intervento.

