vaiano. MALTEMPO, MOVIMENTO FRANOSO IN VIA DI RUPILLE, DOMANI LE VERIFICHE

Per alcune ore il nucleo è rimasto isolato. In serata la strada è stata riaperta

VAIANO. Oggi il territorio del comune di Vaiano ha dimostrato tutta la sua fragilità. Il terreno è saturo e non riesce a contenere una pioggia che, in altri momenti, si sarebbe definita normale.

“In tarda mattinata — ha dichiarato il sindaco Primo Bosi — è partito un movimento franoso in via di Rupille, sembrava poca cosa, ma nel primo pomeriggio la situazione è notevolmente cambiata.

Per qualche ora il nucleo è rimasto completamente isolato. In serata, grazie al lavoro della ditta di Luca Esposito, che ringrazio per la disponibilità e la professionalità, la strada è stata riaperta”.

Domani mattina il comune inizierà le verifiche per capire come contenere questo movimento gravitativo.

[comune di vaiano]