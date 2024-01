vaiano. MOVIMENTO FRANOSO IN VIA DI RUPILLE, SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO E STRADA RIAPERTA

Il sindaco Bosi: ‘Ora tutte le opportune verifiche con tecnici e geologi’

VAIANO. È sotto controllo il movimento franoso in via di Rupille e la viabilità è stata ripristinata dopo l’interruzione di alcune ore verificatasi ieri. Lo conferma il sindaco Primo Bosi che nella giornata di oggi ha fatto alcuni sopralluoghi per verificare lo stato delle cose.

“Già da domani ci attiveremo con tecnici e geologi della Regione per approfondire le cause del movimento franoso verificatosi su un terreno privato a monte della strada”, afferma Bosi che, ancora una volta, ringrazia la ditta di Luca Esposito intervenuta ieri con grande tempestività per la risoluzione del problema che aveva provocato l’isolamento di alcune famiglie.

