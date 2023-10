vaiano. NUOVA ASFALTATURA IN VIA BRAGA, ECCO COME CAMBIA LA VIABILITÀ

Ampio intervento che migliora l’accoglienza del centro

VAIANO. Un ampio intervento di riasfaltatura di via Braga migliorerà la qualità dell’accoglienza del centro di Vaiano anche in vista delle prossime festività natalizie. I lavori sono programmati in due tranche. L’inizio è previsto per lunedì 30 ottobre.

Nella prima fase si interverrà in via Braga, nel tratto compreso tra via Spano e via Dante, nella seconda fase i lavori interesseranno il tratto tra via Dante e il numero civico 173.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, che prevedono la rimozione del vecchio asfalto e la posa di quello nuovo, dalle ore 8 alle 18, sono previsti il divieto di transito e di sosta. Sarà in ogni caso garantito il passaggio dei mezzi di soccorso in emergenza.

A sud del centro abitato, nel tratto tra la SR 325 e via Spano, per i soli residenti sarà istituito un doppio senso di circolazione con senso unico alternato.

Per tutta la durata dei lavori il servizio di trasporto pubblico sarà deviato sulla SR 325 a partire dall’intersezione con via Braga.

Lo stesso per il servizio di scuolabus. Informazioni di dettaglio saranno fornite alle famiglie dall’Ufficio scuola del Comune.

[comune di vaiano]