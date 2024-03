vaiano. NUOVA FRANA SULLA SR 325 TRA LA CARTAIA E CAMINO

La Statale è attualmente chiusa in entrambi i sensi

VAIANO. Nel tratto compreso fra Località la Cartaia – Camino, nel Comune di Vaiano, è in corso un movimento franoso. La statale è attualmente chiusa in entrambi i sensi di marcia in attesa di verificare la stabilità di alcuni grossi massi che rischiano di cadere sulla sede stradale.

Deviazioni consigliate:

direzione sud Schignano

direzione Nord Via di Faltugnano.

Evitare di percorrere quest’ultima in direzione sud, troppo stretta per un doppio senso

[provincia di prato]