vaiano. PIANO DI MANUTENZIONE DEL COMUNE SULLA VIABILITÀ MINORE

Completata la riqualificazione della piazza a Gamberame

VAIANO. Il Comune di Vaiano ha appena ultimato la riqualificazione della piazza di Gamberame. Si tratta di un intervento collegato alla messa in sicurezza della gora sottostante che cedendo aveva compromesso la stabilità dell’area. “L’intervento che ha avuto un costo complessivo di circa 80 mila euro ha consentito di recuperare uno spazio che può essere utilizzato come parcheggio e di una piccola area con panchine a disposizione dei cittadini”, spiega il vicesindaco Marco Marchi.

In questi giorni si sta procedendo anche con un piano di manutenzione che interessa la viabilità minore. Si sta procedendo con l’asfaltatura di un tratto di via Lastruccia, la sistemazione dei marciapiedi in via Fratelli Rosselli e via del Ponte Vecchio, il ripristino del fondo stradale con stabilizzato in via della Fattoria che si trova in zona a traffico limitato e a Savignano, tra Lavacchio e il Mulino.

Altri interventi con la sistemazione degli attraversamenti stradali per far defluire le acque e le fossette laterali interessano via Neruda, via Cantagallo e Faltugnano.

