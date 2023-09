vaiano. RACCOLTI CIRCA 3MILA 500 EURO CON L’ASTA PER L’EMILIA

Al Mulinaccio con Walter Santillo come battitore

VAIANO. È stata un successo l’asta benefica per l’Emilia Romagna promossa dai Comuni di Prato e Vaiano, dalla Provincia di Prato, dal Comitato Pro Emergenze, dalla Protezione civile e dall’associazione “Rinnoviamo il villaggio” e coordinata dall’associazione culturale Scheda.

Sabato pomeriggio nella Tinaia della villa Il Mulinaccio Walter Santillo, ospite d’eccezione, ha battuto infatti l’acquisto di una settantina di opere dalla vendita delle quali sono stati realizzati circa 3.500 euro, che andranno al Comitato Pro Emergenze per gli aiuti alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna.

Tutti concordi, in apertura del pomeriggio, che offriva anche una visita guidata della villa e il concerto al Ninfeo dell’orchestra Chiti, nel sottolineare la necessità di dimostrare solidarietà a un territorio così provato dagli eventi del maggio scorso e che ancora stenta a riprendersi. L’assessora alla Cultura Fabiana Fioravanti, che ha condotto il pomeriggio, ha ribadito come il Comune sia stato orgoglioso di ospitare l’iniziativa. La consigliera regionale Ilaria Bugetti, che è intervenuta alla manifestazione, ha ricordato come ci sia ancora tanto da fare per la ricostruzione e come sia importante il sostegno di tutti.

Al tavolo degli organizzatori Claudio Balducci dell’associazione Scheda e Daniele Rosati, presidente del Comitato Pro emergenze di Prato, insieme all’artista Ignazio Fresu che ha fornito indicazioni sulle opere presentate e sugli artisti che le hanno donate.

Fra quelle messe all’asta v’erano infatti lavori di autori anche molto conosciuti come Giuliano Ghelli, Michele Cascella, Andrea Granchi, Ignazio Fresu, Mattia Crisci, Stefano Cipolat e moltissimi altri.

Gli incassi, come si è accennato, saranno gestiti dal Comitato Pro Emergenze. Per le donazioni il Codice IBAN è IT31A0306921531100000005806, conto intestato a Comitato Città di Prato Pro Emergenze onlus. Inserire la causale: ­Alluvione Emilia Romagna”.

