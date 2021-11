vaiano. RESTYLING NEI PARCHI, MANUTENZIONE E NUOVI GIOCHI

Marchi: “Con il Covid più vita all’aperto anche per i più piccoli”

VAIANO. Operazione restyling per i parchi pubblici del Comune di Vaiano con interventi di manutenzione e l’acquisto di nuovi giochi per i più piccoli.

L’assessore al Patrimonio Marco Marchi, a lavori ormai ultimati, annuncia un impegno di spesa di circa 26 mila euro. “Trascorrere più tempo possibile all’aria aperta è un modo per combattere l’aggressività del Covid e una strategia per proteggere i più piccoli — sottolinea l’assessore Marchi — anche per questo proprio in questi giorni abbiamo portato a termine gli interventi sui parchi”.

Nell’area giochi di Cangione si è provveduto alla manutenzione straordinaria di tutti i giochi e del sistema delle torri — frequentatissimo dai più piccoli — con la sostituzione delle coperture, le verifiche strutturali e la sostituzione delle parti deteriorate (tavole e rete).

Nell’aria giochi di via Lungo Bisenzio è stata sistemata un’altalena doppia nuova di zecca con piastre a terra antitrauma. Nel parco della scuola materna di Sofignano si è provveduto alla manutenzione delle torri e degli altri giochi, sono stati collocati anche un’altalena doppia e un Pony a molla in legno.

Nell’area della Briglia si è proceduto alla manutenzione di tutti i giochi comprese le super utilizzate casette mentre nel parco di Schignano è stata collocata un’altalena doppia in alluminio.

[comune di vaiano]