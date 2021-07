vaiano. RITORNO AL CINEMA ALL’APERTO, AL PALAZZETTO DELLO SPORT

Dal 13 luglio la programmazione di 4 film tutti i martedì fino al 3 agosto. A cura di Comune di Vaiano e scuola di cinema Anna Magnani

VAIANO. Torna il cinema all’aperto a Vaiano, al palazzetto dello sport in via Nenni. Quattro grandi film per quattro martedì di fronte al grande schermo al fresco della sera di Vaiano.

“Posso dire ‘a grande richiesta’ torna l’appuntamento con il cinema sotto le stelle, uno degli intrattenimenti più graditi dell’estate che il Covid, come tante altre cose, ci aveva portato via — sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Vaiano Fabiana Fioravanti — Abbiamo scelto titoli di grandi registi molto conosciuti, ma come tutti i buoni film migliorano a una seconda o terza visione”.

Da Fellini a Polanski, da Sibilia a Bonito il calendario messo a punto dal Comune di Vaiano e dalla scuola di cinema Anna Magnani parte appunto martedì 13 luglio con Sydney Sibilia e Smetto quando voglio (2014), la storia di un gruppo di brillanti ricercatori universitari che tentano di uscire dall’impasse lavorativa ed esistenziale della precarietà cronica, producendo e spacciando una nuova droga con Edoardo Leo e Valeria Solarino.

Martedì 20 luglio è la volta di Amarcord (1973), icona del cinema firmata da Federico Fellini, la vita nell’antico borgo di Rimini da una primavera all’altra, nei primi anni Trenta. Un anno esatto vissuto dagli abitanti della provinciale cittadina con i loro miti e valori, con Pupella Maggio, Armando Brancia, Ciccio Ingrassia e tanti altri.

Martedì 27 luglio la proiezione riguarda Figli (2020) di Giuseppe Bonito, la quotidiana lotta per la sopravvivenza delle coppie con figli in una Italia dove gli ostacoli non finiscono mai, con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea.

Le serate di cinema si concludono martedì 3 agosto con Per favore non mordermi sul collo (1967) di Roman Polanski, la parodia dei film del terrore nella Transilvania del primo Ottocento con Alfie Bass, Sharon Tate e lo stesso Polanski.

Tutte le serata iniziano alle 21.30 e sono a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Per iscriversi collegarsi al sito dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio www.cmvaldibisenzio.it, cliccando il banner Eventi in Val di Bisenzio prenotazioni. Per info 0574 931065–931064 – mail: eventi@bisenzio.it.

[comune di vaiano]