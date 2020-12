vaiano. SI DIFFONDONO I VIDEOAUGURI DI COMUNITÀ

Protagonisti volontari e commercianti. Bosi: “Solidarietà al posto delle luci”. C’è anche Fiorello il nonno-partigiano che ha sconfitto il Covid a 92 anni

VAIANO. A Vaiano si stanno diffondendo sui social i video auguri di comunità. Una iniziativa del Comune per mettere in primo piano le persone e la solidarietà in un momento tanto difficile. “#Vaiano s’illumina è lo slogan di questo Natale così particolare in cui abbiamo scelto di fare a meno delle luci per le strade per dare spazio alla solidarietà e a iniziative che rendano più forte il senso di comunità e la convinzione che, nonostante tutto, insieme ce la faremo”, mette in evidenza il sindaco Primo Bosi che compare nei video insieme alla sua giunta al completo.

I due messaggi di video auguri saranno diffusi attraverso la pagina Facebook del Comune di Vaiano e su TV Prato che li ha realizzati. “I veri protagonisti dei messaggi sono i vaianesi, il loro coraggio, la loro resilienza e il loro impegno per la comunità al tempo del Covid — sottolinea l’assessore alla Sviluppo economico, Beatrice Boni — questi auguri sono un incoraggiamento per la ripartenza”.

Nei messaggi c’è l’impegno per gli altri con le voci dei volontari Giampaolo e Monia, la forza dei commercianti con la testimonianza di Lisa e Vittoria, la cura verso gli altri rappresentata da Ivano e dal gruppo dei farmacisti, la necessità della cultura per tutti rivendicata da Alessia, direttrice del Cdse. Ma c’è anche un super eroe: si tratta di Fiorello Fabbri, 92 anni, nonno- partigiano che ha sconfitto il Covid. “Anche noi siamo importanti”, è il suo messaggio di auguri.

[comune di vaiano]