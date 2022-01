vaiano. SOSTEGNO AL REDDITO, BANDO DEL COMUNE PROROGATO AL 14 GENNAIO

Settantamila euro per chi ha ridotto o perso il lavoro nel 2020

VAIANO. È stato prorogato al 14 gennaio il termine del bando per l’assegnazione delle risorse — settantamila euro in tutto — che il Comune di Vaiano mette a disposizione di coloro che nel corso del 2020 sono stati costretti a ridurre le ore di lavoro e sono finiti in cassa integrazione o, addirittura, hanno perso l’impiego.

Si tratta di una misura che -—come ha sottolineato l’assessore alle Politiche sociali Giulio Bellini presentandola insieme al consigliere Fabrizio Scatizzi — è speciale e innovativa. Per la prima volta è stata messa a punto una iniziativa specifica per i lavoratori dipendenti: il Comune di Vaiano ha scelto di attivarsi per chi si è trovato maggiormente in difficoltà nel periodo del lockdown totale e in tutto il 2020, subendo una riduzione del lavoro oppure perdendo addirittura l’impiego.

Possono richiedere le risorse i cittadini che alla data del primo gennaio 2020 già risiedevano a Vaiano, che —alla stessa data — erano titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale e infine che hanno visto una riduzione delle giornate di lavoro per cassa integrazione motivata dai provvedimenti per il contrasto alla pandemia, oppure per la perdita del lavoro a seguito di licenziamento o per fine contratto. Il contributo a fondo perduto, a sostegno del nucleo familiare di chi lo richiede, arriva fino a mille euro per chi supera le cinquanta giornate di inattività.

È di 800 euro se le giornate sono state tra 41 e 50, 600 euro tra 31 e 40, 400 euro tra 21 e 30, 200 euro tra 11 e 20. Sarà definita una graduatoria che terrà conto del numero delle giornate di lavoro perse, della composizione del nucleo familiare, della presenza di soggetti fragili, dell’eventuale impegno per un mutuo o per l’affitto.

La domanda può essere presentata entro le ore 9 del 14 gennaio — in forma cartacea o online — utilizzando il modulo scaricabile sul sito del Comune di Vaiano www.comune.vaiano.po.it che, una volta compilato, deve essere presentato all’ufficio protocollo del Comune di Vaiano, fissando un appuntamento al numero 0574/942420.

L’ufficio servizio sociale del Comune di Vaiano provvederà all’istruttoria, alla definizione della graduatoria e alla liquidazione del contributo.

