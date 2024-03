vaiano. SR. 325 DI NUOVO CHIUSA, LE RICHIESTE DEI SINDACI DELLA VALLATA

“Per il momento Ferrovie dello Stato dovrebbe potenziare il servizio di trasporto ferroviario tra Prato e Vernio”. “Regione e Provincia si attivino per assicurare le migliori condizioni per garantire la viabilità alternativa”

VAIANO. [a.b.] Resta chiuso il tratto della Strada Regionale 325 compreso fra Località la Cartaia – Camino, nel Comune di Vaiano, per il movimento franoso avvenuto ieri pomeriggio.

La chiusura in entrambi i sensi di marcia della importante arteria stradale che collega Prato con la Valbisenzio sta creando non pochi problemi ai cittadini.

Per oggi è prevista la verifica della stabilità di alcuni grossi massi che rischiano di cadere sulla sede stradale.

I Sindaci della Vallata hanno intanto chiesto a Provincia e Regione di attivarsi immediatamente con le Ferrovie dello Stato per potenziare il servizio di trasporto ferroviario tra Prato e Vernio fino al perdurare della chiusura della SR 325.

La Regione Toscana già da ieri sera sta lavorando con Trenitalia e Rfi alla riattivazione della linea ferroviaria per la quale era prevista la sospensione per lavori.

A Regione e Provincia è stato inoltre chiesto che vengano assicurate le migliori condizioni per garantire la viabilità alternativa