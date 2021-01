vaiano. UNA DISCARICA E UNA STRADA REALIZZATA CON RIFIUTI

Entrambe abusive, rinvenute dalla Polizia Provinciale

VAIANO. È quanto ha scoperto la polizia provinciale nei giorni scorsi, durante alcuni accertamenti, in località Sofignano, nel comune di Vaiano.

Nello specifico si tratta di una strada lunga 124 metri e larga 3, realizzata con rifiuti compattati e livellati, e rifiuti non pericolosi costituiti da metalli misti, depositati in maniera incontrollata direttamente sul terreno, per un quantitativo di circa 30 metri cubi.

Sia la strada che il deposito di rifiuti risultavano privi di qualsiasi autorizzazione e dunque sono stati posti sotto sequestro penale preventivo, mentre il responsabile è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Prato.

Per il presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli “Questo è un altro colpo messo a segno dalla polizia provinciale che negli ultimi mesi si è contraddistinta per una dura lotta ai rifiuti abbandonati o non correttamente smaltiti.

Una lotta che deve vederci tutti uniti, cittadini e istituzioni. Ben a poco serve una foto postata sui social: la polizia provinciale, così come tutte le forze dell’ordine hanno canali dedicati a raccogliere segnalazioni per intervenire nel più breve tempo possibile.”

Per avere informazioni oppure inoltrare delle segnalazioni è possibile utilizzare il numero di telefono 337317977 o il sito internet della Provincia di Prato.

