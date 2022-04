VAL BISENZIO, I SINDACI HANNO INCONTRATO IL MINISTRO MARIASTELLA GELMINI

Morganti, Bosi e Bongiorno: “Interesse per i territori montani”

VAIANO —VERNIO. La Val di Bisenzio stamani è stata protagonista all’incontro della delegazione di Anci toscana, guidata dal presidente Matteo Biffoni con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini.

A sollecitare e promuovere l’incontro l’onorevole Erica Mazzetti. I sindaci Bongiorno, Bosi e Morganti al ministro e al dirigente del ministero hanno presentato i progetti legati ai fondi del PNRR e il forte impegno per realizzarli.

Sono state messe in evidenza anche le difficoltà legate alle esigenze di provvedere a una rapida progettazione, disponendo di personale tecnico, un fronte su cui i piccoli comuni sono in grande difficoltà. Altro problema posto all’attenzione del Ministro è quello del caro materiali che rischia di vedere le gare per i lavori andare deserte.

Ministro e dirigente del ministero hanno assicurato attenzione e supporto su queste problematiche. “Apprezziamo l’interesse che il ministro Gelmini si è impegnata a riservare ai territori montani — affermano i sindaci della vallata — La proposta di legge sulla montagna è un buon punto di partenza per affrontare i problemi dei nostri territori e valorizzare le potenzialità delle nostre aree.

Ringraziamo l’onorevole Mazzetti per essersi adoperata affinché potessimo rappresentare al ministro le nostre istanze e portare il nostro contributo di idee”.

[comune di vaiano]