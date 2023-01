valbisenzio. ATTIVATO IL SERVIZIO NEVE DELLA PROVINCIA SULLA SP 325

In funzione tre mezzi spalaneve e spargisale

PRATO. Dalle ore 9.30 di oggi mercoledì 18 gennaio sono entrati in funzione sulla SP 325 tre mezzi tra spazzaneve e spargisale, a seguito della precipitazione nevosa che ha interessato l’alta Valbisenzio, in particolare la frazione di Montepiano.

Il servizio rimarrà in funzione fin quando necessario, secondo lo sviluppo delle condizioni meteo. Il bollettino meteo del Consorzio Lamma prevede, per la giornata di domani, nevicate a quote collinari (oltre 300-400 metri) con accumuli fino a 5-10 cm, per cui è stata emessa un’allerta gialla su tutta la regione.

“È entrato in funzione il servizio neve della Provincia sulla SP 325, con l’utilizzo di macchine spazzatrici e spargisale, per effettuare la migliore pulizia della strada e per garantire sempre sicurezza e una viabilità nelle migliori condizioni” ha dichiarato il presidente Simone Calamai.

Gli interventi del servizio neve provinciale consistono nelle attività di sgombero neve e spargimento sali disgelanti a seguito del verificarsi di eventi non programmabili legati ad avverse condizioni meteorologiche. Lo scopo è mantenere costantemente sgombere dalla neve e dal ghiaccio, per tutta la loro lunghezza/larghezza, le strade di competenza provinciale, intesa come carreggiata e le aree degli svincoli e delle intersezioni, in modo da renderle sempre agibili e sicure al transito veicolare e pedonale.

Gli interventi di spalatura vengono attuati non appena il manto nevoso supera lo spessore di 4/5 cm. Lo spargimento di sale disgelante nei tratti soggetti alla formazione di ghiaccio delle strade di competenza provinciale viene eseguito ogni qualvolta sia necessario.

[fioravanti — provincia di prato]