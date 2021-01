valbisenzio. BANDO EDILIZIA POPOLARE, DOMANDE ON LINE ENTRO IL 23 FEBBRAIO

Adesso non è più attivo il servizio di facilitazione dei Comuni

VALBISENZIO. C’è tempo fino al prossimo 23 febbraio per partecipare al bando provinciale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica relativo all’anno 2020. Lo scorso 23 dicembre ha avuto termine la possibilità di presentare domanda per il bando usufruendo del servizio di facilitazione attivato per i Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio.

Adesso i cittadini della Val di Bisenzio, che interessati al bando non avessero presentato domanda, potranno fare ricorso al servizio on line sul sito del Comune di Prato. Per utilizzare tale modalità è necessario essere in possesso di SPID, di carta d’identità elettronica oppure di tessera sanitaria attivata (con PIN rilasciato),

Ecco l’indirizzo del del servizio on line del Comune di Prato https://www.comune.prato.it/it/temi/casa/servizio/assegnazione-case-popolari/archivio6_0_148.html

[unione comuni val di bisenzio]