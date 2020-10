valbisenzio. COVID, IN VALLATA CONTINUANO A CRESCERE I NUMERI DEI POSITIVI

VALBISENZIO. [a.b.] I numeri dei pazienti positivi e delle quarantene non è mai stato così alto da marzo. Se da un lato la cosa ci tiene in guardia, dall’altro dobbiamo pensare che sia l’effetto del maggior numero dei tracciamenti, anche in considerazione dell’alto numero degli asintomatici e dei degenti a domicilio.

Visto l’alto numero di tamponi prescritti a seguito della chiusura di alcune classi delle scuole i numeri sono ancora destinati a crescere.

Per fortuna sono pochissimi gli ospedalizzati e nessuno dei nostri cittadini si trova in terapia intensiva.

Con i primi freddi era evidente che sarebbero ripartite le malattie di stagione ed abbassate le difese immunitarie.

Bisogna imparare a convivere con il virus ed è il momento di rafforzare l’impegno da parte di tutti:

📌 La mascherina va portata sempre, tranne che in casa con i conviventi e nella propria macchina se si è soli.

📌Portare sempre il con sé il disinfettante e lavarsi le mani più spesso possibile.

📌 Mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza.

📌 Evitare assembramenti sia all’aperto che in luoghi chiusi

📌 Evitare di andare dal medico solo per chiedere informazioni, in caso di sintomi influenzali rimanete a casa e contattate telefonicamente il vostro medico o il 118.

Sabato scorso nell’Alta Valle del Bisenzio ha fatto intanto il suo esordio l’utilizzo del tampone drive through. In circa due ore, dalle 8 alle 10, sono stati eseguiti circa cinquanta tamponi su altrettanti cittadini di Vernio e Cantagallo sulla base delle prescrizioni del servizio sanitario territoriale e dei medici di base. Per svolgere l’attività, che ha visto il supporto della Polizia dell’Unione dei Comuni, è stata utilizzata l’area di un parcheggio pubblico.

“Devo ringraziare la Asl che ha risposto con celerità ed efficacia alla mia richiesta di attivare il servizio drive through a Vernio, evitando ai cittadini lunghi spostamenti verso Prato. È stata una sperimentazione assolutamente positiva, da ripetere anche per consentire l’esecuzione dei tamponi di controllo – ha commentato il sindaco di Vernio Giovanni Morganti – come sempre è stata decisiva anche la collaborazione delle associazioni di volontariato: stamani (sabato per chi legge, ndr) è stata impegnata la Misericordia mentre la Croce Rossa ha dato disponibilità per la prossima occasione”.

Come prevedibile l’esecuzione di questo numero massiccio di tamponi ha portato a registrare un aumento dei casi di positività.