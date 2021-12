valbisenzio. GLI AUGURI E L’APPELLO DEI SINDACI DI VAIANO, VERNIO E CANTAGALLO

“Accelerazione dei contagi, per combatterla sono decisive la vaccinazione e l’adozione di comportamenti corretti”

VALBISENZIO. I sindaci della Val di Bisenzio rivolgono agli abitanti di Vaiano, Vernio e Cantagallo gli auguri per il nuovo anno e lanciano un appello perché chi non l’ha ancora fatto si vaccini e tutti adottino comportamenti corretti per fronteggiare l’evoluzione dei contagi.

“Rivolgiamo a tutti i nostri auguri per un 2022 che ci aiuti a guardare oltre le difficoltà e a ritrovare un pò di normalità — affermano Guglielmo Bongiorno, Primo Bosi e Giovanni Morganti — Vogliamo esprimere la nostra vicinanza in un momento ancora complicato per tutti, sappiamo bene quanto grande sia il disagio e quante le preoccupazioni per le persone e le famiglie.

A tutti chiediamo un impegno civico alto, specialmente in questi giorni di festa, per salvaguardare la propria salute e quella degli altri.

L’evoluzione del Covid 19 e l’accelerazione dei contagi si combattono prima di tutto attraverso la vaccinazione e poi adottando comportamenti corretti, usando la massima prudenza e adottando tutte le precauzioni rese necessarie dalla virulenza del Covid 19.

Potremo vincere la guerra contro la pandemia solo se sapremo agire uniti con la consapevolezza che i corretti comportamenti di ciascuno sono armi fondamentali”.

[unione dei comuni valbisenzio]