valbisenzio. I SINDACI CHIEDONO UNA CONVOCAZIONE URGENTE AL MINISTRO SALVINI

“Ora un piano concreto per nuove soluzioni della mobilità in Vallata e per sostenere l’uso del treno”

VAIANO- CANTAGALLO – VERNIO. I sindaci dei Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo chiedono progetti definitivi per risolvere il problema della mobilità in Val di Bisenzio

Per questo sollecitano l’apertura urgente di un tavolo istituzionale operativo di cui facciano parte Governo, Regione, Provincia, Comuni con categorie economiche e sociali

La lettera, indirizzata prima di tutti al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ai viceministri Rixi e Bignami e al sottosegretario Ferrante, è stata condivisa con i presidenti di Regione e Provincia, con i parlamentari Chiara La Porta, Erica Mazzetti e Marco Furfaro e con la consigliera regionale Ilaria Bugetti.

“Restiamo in urgente attesa di essere convocati”, affermano Guglielmo Bongiorno (Cantagallo), Primo Bosi (Vaiano), Giovanni Morganti (Vernio).

Secondo i sindaci sono tre le priorità che al più presto devono trovare risposta: “Progettazione di nuove infrastrutture viarie di collegamento della Vallata con la rete stradale nazionale, risorse per la messa in sicurezza della viabilità attuale del territorio; incremento delle risorse necessarie per promuovere l’uso del treno e del trasporto pubblico su gomma in modo da alleggerire il carico sull’attuale tracciato”.

“Apprezziamo la disponibilità delle parlamentari Mazzetti e La Porta e dell’onorevole Furfaro, dei presidenti Giani e Calamai per definire insieme, al di là degli schieramenti e solo nel’’interesse delle comunità, un percorso che individui i tempi necessari, i costi degli interventi e le competenze utili per risolvere con pragmatismo e programmazione la grande questione della mobilità in Vallata”, sottolineano Bongiorno, Bosi e Morganti.