valbisenzio. MOBILITÀ, IN VALLATA INCONTRO TRA SINDACI E ASSESSORE REGIONALE BACCELLI

“Piano condiviso per allentare la morsa del traffico sulla 325”

VAL BISENZIO. La mobilitazione dei sindaci della Val di Bisenzio per garantire efficaci servizi per la mobilità e adeguate infrastrutture registra una tappa significativa. Lo scorso venerdì mattina Guglielmo Bongiorno, Giovanni Morganti e Primo Bosi — a margine di un sopralluogo sui cantieri della Direttissima con i dirigenti di RFI – hanno presentato con chiarezza e determinazione all’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Stefano Baccelli, le esigenze della Val di Bisenzio e le pesanti difficoltà legate alla situazione della SR 325, unica arteria del territorio, sottoposta alla morsa costante di un intenso traffico. All’incontro ha partecipato anche la consigliera regionale e presidente della Seconda commissione, Ilaria Bugetti.

Un faccia a faccia franco che si è concluso con l’intesa di mettere a punto, nei prossimi mesi, un progetto per la mobilità della Val di Bisenzio che guardi a ridurre il traffico sulla SR 325 rendendo più efficace la mobilità su gomma, anche attraverso un confronto con il nuovo gestore del traporto pubblico locale, e potenziando decisamente il trasporto su ferro con un potenziamento del servizio anche attraverso la realizzazione delle nuove fermate chieste da tempo dai sindaci a RFI.

Nei giorni scorsi i sindaci avevano invocato “una mobilitazione collettiva che non riguardi soltanto le istituzioni ma che veda protagoniste le forze economiche, quelle sociali e gli stessi cittadini, perché quella della viabilità e dei servizi per la mobilità è una partita che si gioca tutta fuori della Val di Bisenzio e che richiede adesso uno sforzo di tutti per ottenere impegni concreti dal Governo e dalla Regione”.

[comune di vernio]