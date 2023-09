valbisenzio. POSITIVO IL BILANCIO DI “IL GUSTO RITROVATO”

I vincitori del concorso di pittura e disegno su “La biodiversità nel regno animale”

VAIANO.[ a.b.] Con la premiazione dei vincitori del concorso di pittura e disegno si è chiusa anche per quest’anno la vetrina settembrina sulle eccellenze della Val di Bisenzio, Il Gusto Ritrovato promosso dall’associazione Sviluppo Turistico Val Bisenzio.

“Due settimane e mezzo che contiamo — si legge in un comunicato ¯ di far diventare un appuntamento fisso per dare garanzia a tutti i visitatori di trovare, dall’8 settembre fino all’ultima domenica del mese, cose da fare, da vedere e da gustare legate a tematiche a noi molto care: prodotti tipici, piante antiche, biodiversità, sostenibilità ambientale”.

Positivo il bilancio.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alle iniziative in calendario — prosegue la nota — unite in un programma che ha visto coinvolte tante associazioni del territorio.

Chi è passato a fare acquisti al nostro mercatino, chi ha partecipato all’incontro con la Regione sul Prodotto di Montagna, chi, da tutta Italia, ha inviato le opere d’arte per il concorso, chi ha camminato insieme a noi nell’ultima tappa estiva de I mondi perduti, chi ha comprato qualcosa nelle nostre aziende agricole e assaggiato i nostri piatti tipici nei ristoranti aderenti.

Ringraziamo anche chi ci ha dato una mano in questa impresa (che sembra ogni anno quasi impossibile), nella promozione e nella realizzazione, e i Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo, che hanno offerto il patrocinio e tre location bellissime.

E la Fondazione Cassa di Risparmio, che anche quest’anno ci offre il suo contributo perché il nostro progetto di riscoperta e valorizzazione del territorio abbia un seguito”.

Infine, i nomi sul podio del concorso di disegno e pittura de Il Gusto Ritrovato che ha avuto per tema, in questa edizione, la Biodiversità nel regno animale.

1° classificato: Alessandra Zago di Montecatini Terme (PT)

2° classificato: Beatrice De Bernardi di Varazze (SV)

3° classificato: Gialia Mezza di Chieti.