valbisenzio. SCUOLE DELLA VALLATA, MARTEDÌ SARÀ SERVITO IL MENÙ DI NATALE

Sui siti dei Comuni c’è il Portale della mensa con tante informazioni

VALBISENZIO. Martedì 22 dicembre in tutte le scuole della Val di Bisenzio sarà servito il menù di Natale: pasta rosè, arrosto di manzo, patatine sabbiose e biscotti. Un modo per cominciare a far festa anche a scuola mentre stanno per cominciare le vacanze natalizie.

Le amministrazioni di Vaiano, Vernio e Cantagallo ricordano che dal sito dei singoli Comuni si può raggiungere il Portale della mensa scolastica, gestito da Cirfood, dove ci sono tantissime informazioni: dal menù quotidiano allo Sportello dietetico ideato per fornire consulenza a genitori e insegnanti fino alla modulistica.

Il sistema di mensa scolastica della Val di Bisenzio fa riferimento al centro di cottura unico di Vaiano (gestito da Cir Food).

Sulla tavola delle scuole ci sono diversi prodotti a chilometro 0, a partire dall’olio e dal pane prodotti in Vallata

[unione comuni val di bisenzio]