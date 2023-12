valbisenzio. TRASPORTO PUBBLICO, NUOVO APPELLO DEI SINDACI CON I CITTADINI. NESSUNA RISPOSTA DA AT. NON POSSIAMO ATTENDERE OLTRE

Una petizione con oltre 200 firme è stata trasmessa a Regione, Provincia e Autolinee Toscane

VAIANO — VERNIO —CANTAGALLO. Dalla Val di Bisenzio arriva un nuovo pressante appello per le difficoltà che riguardano il trasporto pubblico locale dopo l’avvio della riorganizzazione attuato da Autolinee Toscane. A inviarlo sono i sindaci Guglielmo Bongiorno (Cantagallo), Primo Bosi (Vaiano) e Giovanni Morganti (Vernio) insieme ai cittadini che in questi giorni si sono mobilitati con una petizione per sollecitare urgenti modifiche all’organizzazione del trasporto.

Il segnale è chiaro: la pazienza sta per finire. L’appello degli abitanti della Val di Bisenzio — che in pochi giorni è stato sottoscritto da oltre 200 persone — è molto circostanziato ed è stato fatto proprio anche dai sindaci che l’hanno inviato all’assessore regionale alla Mobilità Stefano Baccelli, al presidente della Provincia Simone Calamai e naturalmente ai vertici di Autolinee Toscane. La missiva fa seguito a un altro documento inviato dai Comuni della Vallata il primo dicembre che ancora non ha ricevuto risposta.

“Già quando l’azienda ci presentò in Provincia, a pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo orario, la nuova organizzazione del servizio, esprimemmo il nostro disappunto per i tempi e i modi, e protestammo per la mancanza di condivisione del progetto, come peraltro abbiamo confermato anche pubblicamente all’assessore regionale Baccelli, che si è impegnato a sostenere le nostre richieste — mettono in evidenza i sindaci —

L’azienda ci tranquillizzò rassicurandoci che nei giorni successivi tutte le disfunzioni sarebbero state sistemate, che i tagli erano limitati alle linee “morbide”, cioè senza passeggeri, e che comunque le corse eliminate sarebbero state sostituite con il servizio a chiamata. A distanza di un mese e mezzo, e dopo giorni dall’emergenza alluvione, ancora nulla è cambiato, e se questa è la prospettiva, chiederemo ufficialmente il ritorno al vecchio orario —affermano Bongiorno, Bosi e Morganti — Più volte abbiamo scritto ufficialmente per evidenziare i disservizi, facendoci portavoce dei nostri cittadini, ma evidentemente il tempo del dialogo con l’azienda non può durare oltre. Siamo di fronte ad un contratto di servizio e ne pretendiamo non solo rispetto, ma condivisione nelle scelte.”

“Sono state soppresse moltissime corse che l’utenza usava regolarmente per recarsi e tornare dal lavoro o da scuola, rendendo così ogni spostamento da e per la Val di Bisenzio un’odissea, con attese fino a tre ore tra una corsa e l’altra”, denunciano i cittadini della Val di Bisenzio nella petizione.

Viene contestata in particolare la soppressione delle corse da Prato a Vernio, dal lunedì al venerdì, delle ore 12, 17.30 e 21; di quelle da Vernio a Prato, dal lunedì al venerdì, delle 9.30, delle 16.30, e delle 19.30. Per quanto riguarda il sabato viene lamentata la soppressione delle corse delle 12e 17.30 da Prato a Vernio e delle 11.05 da Vernio a Prato.

[comuni valbisenzio]