VALDINIEVOLE A TAVOLA: SABATO 30 APRILE DEGUSTAZIONE ENOGASTRONOMICA A CHIESINA UZZANESE

Dalle ore 16.30 alle 20.30, Piazza Vittorio Emanuele II sarà cornice di un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale in concerto con Mercato della Terra – Slow Food Valdinievole e Consorzio Vini DOC Montecarlo.

CHIESINA UZZANESE. Saranno le eccellenze dell’enogastronomia locale le protagoniste di “Valdinievole a tavola”, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Chiesina Uzzanese in concerto con Mercato della Terra – Slow Food Valdinievole e Consorzio Vini DOC Montecarlo. Ad ambientare la manifestazione – in programma nel pomeriggio di sabato 30 aprile – sarà Piazza Vittorio Emanuele II, cornice di una degustazione che farà leva sui prodotti tipici del nostro territorio e che coinvolgerà anche associazioni ed attività locali, parti integranti di un progetto fortemente voluto dai promotori ed inserito nel suggestivo scenario del 5° Open Week, rassegna che sta interessando i comuni della Valdinievole.

“Un progetto che valorizza la nostra tradizione enogastronomica e che vede coinvolte realtà a noi vicine come il Comune di Montecarlo – il commento, entusiasta, del consigliere comunale con deleghe per turismo e spettacolo Andrea Baldaccini – per questo teniamo a ringraziare il suo sindaco Federico Carrara, il consigliere regionale Vittorio Fantozzi ed il presidente del Consorzio Vini DOC Montecarlo, Gino Carmignani. Attraverso questa iniziativa, il nostro Comune saluterà nel migliore dei modi il ritorno, dopo due anni di interruzione legati all’emergenza Covid, di Open Week, condividendo con la popolazione un evento che desideravamo organizzare da tempo. Contestualmente, all’interno dello Xenodochio di Piazza Vittorio Emanuele II verrà proposta una mostra fotografica dedicata a Chiesina Uzzanese, aperta fino a domenica 1 maggio”.

“Valdinievole a tavola” accoglierà il pubblico sabato 30 aprile dalle ore 16.30 alle ore 20.30 in Piazza Vittorio Emanuele II – il “cuore” di Chiesina Uzzanese – facendo leva sulla qualità dei prodotti tipici locali attraverso la filosofia Slow Food, realtà legata ad una produzione “a chilometro zero” improntata sul rispetto di ambiente ed ecosistemi.

Andrea Baldaccini, consigliere comunale promotore dell’evento.

[gabriele michi]