VALDINIEVOLE: ENEL RINNOVA LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI A MONSUMMANO TERME E PESCIA

Oggi e domani i lavori

VALDINIEVOLE. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che oggi (mercoledì 4 novembre) e domani giovedì 5 novembre effettuerà due interventi di potenziamento del sistema elettrico nei territori comunali di Monsummano Terme (oggi) e di Pescia (domani giovedì).

Nel dettaglio, in entrambi i casi le squadre operative dell’azienda elettrica eseguiranno importanti attività di restyling delle linee elettriche, sostituendo i conduttori con cavo precordato, più resistente ed efficiente, in modo da garantire qualità e continuità del servizio elettrico. In particolare, a Monsummano la linea aerea è stata danneggiata dalla caduta di alcune piante e sarà rinnovata con una verifica specifica anche della “tesatura” dei cavi, mentre a Pescia la linea in uscita dalla cabina denominata “Il Chiodo”, nell’omonima frazione, necessita anche della sostituzione di alcuni pali che saranno sostituiti da sostegni di ultima generazione con controllo dell’assetto di rete per garantire una distribuzione ottimale dell’elettricità nell’area interessata.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato nel seguente modo:

Monsummano Terme , oggi mercoledì 4 novembre, a partire dalle ore 10:00 con conclusione nel pomeriggio, via Tre Fontane civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e/o dispari) 234, 262, 274, 306, 376, 380, 400, 564, 574, 588, 606, 748b, da 65 a 65a, da 283 a 287, 295, 485; via Boscaccio civ. 257, 265, 265e, 311, 383, sn (senza numero); via Gobbi civ. 398.

Pescia, domani giovedì 5 novembre, a partire dalle ore 10:00 con conclusione nel pomeriggio, via Vincetro civ. da 22 a 28/a, 36, 42, 46, 50, da 58 a 58/a, da 58/p a 60/a, da 66 a 68, 74/ap, 7, 11, 15, 19, 23, sn; via di Stelle civ. 30, 34, da 38 a 42/a, 46, da 50 a 52, da 25 a 33/a, 39/41, da 43 a 51; via Comunale Romana civ. da 21 a 29, sn; via Pietreto civ. da 18 a 32, 36, 40, da 27 a 43/a; via Romana civ. 32/y (queste ultime due vie nel territorio comunale di Chiesina Uzzanese).

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.

[clementi – enel]