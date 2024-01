valdinievole. LAMICHHANE NOMINATO VICEPRESIDENTE DI ITALIA VIVA

Il ventiduenne affiancherà Andrea Rastelli alla guida del partito sul territorio

PISTOIA. Italia Viva ha appena annunciato il nome del suo vicepresidente per la Valdinievole: sarà Cosimo Lamichhane, ventunenne, ad affiancare il presidente Andrea Rastelli alla guida del partito sul territorio.

Lamichhane, che ricopre anche l’incarico di responsabile provinciale dei tesseramenti, si dichiara entusiasta e aggiunge: “Italia Viva è e saprà essere determinante nelle tornate elettorali di questo 2024. Certamente a partire dai comuni più grandi di Montecatini e Monsummano, in cui abbiamo amministratori competenti e militanti motivati, ma anche negli altri come Buggiano e Chiesina Uzzanese, non meno importanti”.

Riguardo alle alleanze, Lamichhane conclude che “sono già definite in alcuni territori, in altri ancora da stabilire. Siamo aperti al dialogo con tutte le forze politiche e civiche che abbiano intenzione di progettare uno sviluppo di lungo termine del territorio. Tutto questo, nel solco di due punti fermi: uno spirito riformista e uno sguardo attento alle tematiche sociali.

Dunque porte aperte per tutti coloro disposti a riconoscersi in questi valori, per noi non negoziabili”.

